FC Bayern: Tuchel plant weiter mit Hernandez

Trainer Thomas Tuchel geht offensichtlich fest davon aus, dass Verteidiger Lucas Hernandez auch in der kommenden Saison beim FC Bayern spielen wird.

Trainer Thomas Tuchel geht offensichtlich fest davon aus, dass der französische Nationalspieler Lucas Hernandez auch in der kommenden Saison beim FC Bayern spielen wird. „In meinen Plänen und den Plänen des Klubs spielt er eine herausragende Rolle, er ist für mich ein absoluter Führungsspieler“, sagte er am Freitag.

Hernandez nimmt nach seinem Kreuzbandriss, den er sich im November zu Beginn der WM in Katar zugezogen hatte, schon wieder am Mannschaftstraining teil - allerdings „immer nur die erste halbe Stunde“, wie Tuchel berichtete. Dies sei „als Belohnung“ dafür gedacht, dass „Lucas nach der Verletzung eine neue Rekordzeit in der Rehabilitation aufgestellt hat“.