Formel 1: Hülkenberg verrät Lieblingsstelle in Monaco

Nico Hülkenberg wohnt in Monaco. Bei seinem heimischen Grand Prix freut sich der deutsche Formel-1-Pilot über freie Fahrt in der Stadt, erklärt den Reiz des Stadtkurses - und verrät seine Lieblingsstelle auf der Strecke.

Eine größere Liebeserklärung an den anstehenden Grand Prix in der Wahlheimat brauchte es fast gar nicht im Interview des deutschen Formel-1-Piloten Nico Hülkenberg aus Emmerich am Rhein mit Sky. „Es fühlt sich heimisch an.“