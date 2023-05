Darts: Michael van Gerwen reagiert auf historischen Meilenstein

Im Finale der Darts Premier League 2023 siegte MvG mit 11:5 gegen Iceman Gerwyn Price und schnappte sich damit den insgesamt siebten Sieg in diesem Wettbewerb. Damit kürte sich der Niederländer zum alleinigen Rekordhalter und überflügelte Darts-Legende Phil Taylor, der in seiner glorreichen Karriere sechsmal triumphiert hatte.

Van Gerwen überflügelt Phil Taylor

Im Halbfinale der Premier League musste der 34-Jährige bei seinem 10:8-Sieg gegen Michael Smith abliefern, um sich das Ticket für das Endspiel sichern zu können. „Ich musste die richtigen Dinge im richtigen Moment tun. Wenn es darauf ankommt, muss man abliefern. Die Premier League bisher war Geschichte. Ich habe gute Darts gespielt und war in den richtigen Momenten da“, so MvG weiter.

Siebter Triumph in der Premier League

Dass van Gerwen einen derartigen Triumph feiern würde, war noch eine Woche zuvor kaum zu vermuten. Am letzten Abend der Vorrunde hatte er sich an der Schulter verletzt, spielte schon im Tages-Viertelfinale mit Schmerzen. Bei jedem Wurf verzerrte er das Gesicht, die Teilnahme am Playoff-Abend schien in Gefahr. Doch MvG hatte Glück.