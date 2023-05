Eishockey-WM: Berührender Moment nach deutschem Coup

„Ich lasse die Emotionen manchmal ein bisschen hochkommen“, sagte der kanadische Trainerveteran Reporter Sascha Bandermann: „Ich bin in guten Händen mit diesem Team. Ich kann mich an die Bande stellen, die können spielen und machen ihr Ding.“ Sie hätten sich den Sieg „unglaublich verdient und ich bin mächtig stolz auf sie“.

Der Auftritt des 64-Jährigen war anrührend, gerade auch weil er sich dabei so leise zurücknahm. Doch so sehr Kreis zu Recht das herausragende Teamkollektiv in den Mittelpunkt rückte: Der Sieg, nach dem dem DEB-Team nun die erste WM-Medaille seit 1953 winkt, ist auch sein persönlicher Sieg.