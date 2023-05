Rückkehr nach London? Riot Games denkt offenbar über die Worlds 2024 in UK nach

Nicht nur vor Ort verfolgten unzählige Mensch das Finale der Worlds 2022 © LoL eSports via Twitter

Das MSI scheint mehreren Berichten zufolge ein voller Erfolg gewesen zu sein, weshalb League-of-Legends-Entwickler Riot Games zu den Worlds 2024 über eine Rückkehr in die Hauptstadt Englands nachdenkt.

Mit dem Triumph von JDG beim Mid-Season Invitational 2023 gab es gleich mehrere Premieren. Erstmals fand im Vereinigten Königreich ein derart großes wie wichtiges eSports-Event aus dem League-of-Legends-Kosmos statt. Zudem spielten mit JDG und BLG erstmalig zwei chinesische Teams, beziehungsweise LPL-Vertreter, in einem internationalen Finale gegeneinander.

Dann aber anstatt für die „kleine Weltmeisterschaft“, dem MSI, sei es geplant, die League of Legends World Championship in der Heimat von König Charles, dem Dritten auszutragen.

Zugpferd T1

In diesem Jahr findet die League of Legends World Championship, kurz Worlds, einmal mehr in Südkorea statt. Zuletzt fand hier 2018 das wichtigste Turnier der Szene statt.