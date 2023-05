NFL-Übertragungen: RTL setzt auf Buschmann und Esume

Der neue Rechteinhaber RTL setzt beim Team für seine Live-Übertragungen der National Football League (NFL) auf bekannte Gesichter. Wie der Kölner Privatsender auf einem Presse-Event in Frankfurt/Main am Freitag bekannt gab, werden unter anderem Frank Buschmann, der frühere NFL-Profi Björn Werner und Patrick Esume, Commissioner der European League of Football (ELF), die Spiele kommentieren. Alle hatten bereits die NFL für ProSieben begleitet.