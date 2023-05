43 Stadionverbote nach Ausschreitungen in Alkmaar

Nach Ausschreitungen in der Conference League gegen West Ham verhängt AZ Alkmaar eine FLut an Stadionverboten.

Nach den Ausschreitungen im Anschluss an das Conference-League-Halbfinale gegen West Ham United hat der AZ Alkmaar 43 Stadionverbote verhängt. Wie der niederländische Fußball-Klub am Freitag bekannt gab, betreffen die Sanktionen „Besucher, die in das Fehlverhalten rund um das europäische Halbfinale in Alkmaar verwickelt waren“.