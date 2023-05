Bayern oder BVB? Ein Wunder ist garantiert! | Kolumne

Egal, ob sich am Wochenende Borussia Dortmund oder der FC Bayern zum Deutschen Meister krönt - ein Wunder ist in jedem Fall garantiert, findet SPORT1-Kolumnist Alex Steudel.

Es ist schon schräg. Einer der spannendsten letzten Spieltage der Bundesligageschichte steht bevor, ein Kopf-an-Kopf-Rennen biegt auf die Zielgerade ein, und trotzdem tun seit Tagen alle so, als sei Borussia Dortmund schon Deutscher Meister 2023.

Die Wirklichkeit sieht deutlich uneindeutiger aus: Dortmund 70 Punkte, FC Bayern 68. Das ist viel knapper, als es vergangene Woche gehandelt wurde. An der Börse übrigens auch, die BVB-Aktie stieg von 4,50 auf 5,70 Euro.

Gewinnt Dortmund tatsächlich die Schale und schafft damit die Monarchie ab? So richtig glauben kann ich es noch nicht. Ich habe wohl zu viel Bayern erlebt. Ich saß zum Beispiel im Volksparkstadion, als Oliver Kahn noch „Immer weitermachen“ schrie.

Wird Dortmund tatsächlich Meister?

Liebe Dortmunder, vergesst am Samstag bloß nicht: Es gab Vereine, die fluteten das Spielfeld und feierten den Gewinn der Meisterschaft, ihr 34. Saisonspiel war auch schon abgepfiffen - und die Bayern haben sie trotzdem noch abgefangen. Das waren aber andere Zeiten.

Das größte Glück für den BVB ist vielleicht, dass Stefan Effenberg am Wochenende immer im Doppelpass sitzt.

„What happened in Germany?“, werden uns die Leute im Sommerurlaub am Strand fragen. Was sollen wir darauf antworten - „Brazzo happened“?