Anzeige

FC Bayern: Was sagt Thomas Tuchel zum Fernduell mit BVB und Gerüchten um Hernández? PK JETZT LIVE im TICKER Ansage von Tuchel zu Hernández

Tuchel nach Pleite sauer: "Werde mir das Dortmund-Spiel nicht anschauen!"

SPORT1

Im Titel-Showdown hat der FC Bayern nur noch Außenseiterchancen. Trainer Thomas Tuchel verrät, wie er den letzten Funken Hoffnung am Leben halten will - und was er über die Gerüchte um Lucas Hernández denkt. Die Pressekonferenz im LIVETICKER zum Nachlesen.

Am finalen Spieltag hat der FC Bayern die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand und kann nur noch auf Nervenflattern bei Borussia Dortmund hoffen.

„Für uns ist es sonnenklar, wir müssen gewinnen und dann müssen wir schauen“, sagte FCB-Cheftrainer Thomas Tuchel auf der Pressekonferenz. Sein Team müsse „bis zum Ende laufen, völlig unabhängig davon, wie es auf den anderen Plätzen steht“, fügte der 49-Jährige hinzu.

Anzeige

Auch zu den Gerüchten um Verteidiger Lucas Hernández äußerte sich Tuchel. In meinen Plänen und in den Plänen des Klubs spielt er eine herausragende Rolle und ist ein absoluter Führungsspieler“, erklärte er auf SPORT1-Nachfrage.

SPORT1 hat die PK zum Nachlesen im TICKER.

+++ Die Pressekonferenz ist beendet +++

Das war‘s! Thomas Tuchel hat alle Fragen beantwortet, damit ist die Pressekonferenz beendet.

+++ Tuchel über die Taktik gegen Köln +++

Je mehr Druck drauf ist, umso weniger werden die Informationen. Für mich gibt es nur einen Anpfiff und einen Abpfiff. Wenn wir spielen, dann spielen wir immer all in. Ich erwarte ein emotionales Stadion und einen Gegner, der extrem viel läuft, sehr hoch presst.

Zudem kommen die Kölner über die Physis. Sie werden mit großer Energie spielen. Es ist extrem schwer, in Köln zu gewinnen. Deswegen würde ich es für vermessen halten, zu sagen: 3:0 nach 20 Minuten ist das Ziel. Wir brauchen den kompletten Fokus und kleinere Erfolgserlebnisse und wir brauchen unsere Qualität.

Wir können uns keine Konzentrationsmängel erlauben. Ballverluste in der eigenen Hälfte sind sehr gefährlich. Wir müssen uns ganz klar an den Plan halten, um Köln wehzutun und das Spiel zu gewinnen.

+++ Tuchel über die Verantwortung einer titellosen Saison+++

Wenn du an der Seitenlinie bist, bist du verantwortlich. Sobald ich unterschreibe und im Training bin, bin ich verantwortlich.

+++ Tuchel über den Tiefschlag gegen Leipzig +++

Das Kämpferische zu beurteilen, ist schwer. Trotz allem war die Stimmung aber nach vorne gerichtet. Am vorletzten Spieltag war nicht der Moment, um zurückzuschauen und die Fehleranalyse überzustrapazieren. Wir haben versucht, die Niederlage über zwei Tage zu verdauen und nicht zu emotional zu sein. Ich glaube, dass das der richtige Ansatz war.

Anzeige

Ich glaube, dass wir das Spiel mehr verloren haben, als es der Gegner gewonnen hat. Wir sind absolut nicht einverstanden mit dem, wie wir zusammen gespielt haben. Vor allem in der 2. Halbzeit. Trotzdem bin ich nicht bereit, die zehn Tage davor auszuradieren. Es es schwierig, weil das Spiel gegen Leipzig nicht mit der Trainingsleistung zusammenpasst. Deswegen bin ich zwiegespalten.

Der Blick bleibt nach vorne gerichtet. Wir müssen gewinnen, wieder einmal eine Reaktion zeigen. Der gesamte Fokus liegt auf der letzten Trainingseinheit und dem letzten Spiel.

+++ Tuchel über die Bayern-Bosse +++

Die beiden (Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic; Anm. d. Red.) sind die maßgeblichen Ansprechpartner für mich. Wir sind in der Planung, die Saison gibt es nicht her, sehr weit nach vorne zu planen. Die Ausschläge in unseren Leistungen waren zu groß. Es hat auch meine Energie in Anspruch genommen, im Hier und Jetzt zu arbeiten. Wir versuchen, die besten Entscheidungen zu treffen im Sinne des Vereins.

Alles, was wir hier intern tun ist ruhig, produktiv. Das wird auch so bleiben, was meine Person betrifft. Um alles andere mache ich mir keinen Kopf.

+++ Tuchel über den anstehenden Urlaub +++

Die Spieler sind bereit, nochmal alles zu geben. Natürlich sehnen sich einige auch nach Urlaub, um den Kopf freizubekommen. Die Säbener Straße muss der Ruhepol für die Spieler sein.

Egal, woher die Unruhe kommen mag, ob privat oder von Außen hereingetragen: An der Säbener muss Ruhe sein, hier wollen wir uns aufs höchste Limit pushen in einer Atmosphäre der produktiven Ruhe. Das ist die Grundlage für alle Erfolge.

+++ Tuchel über Choupo-Moting +++

Eric Maxim Choupo-Moting ist bereit. Die Wiedereingliederung hat letzte Woche schon begonnen, er hat die letzten beiden Einheiten komplett mitgemacht, ohne Reaktion. Er ist in Köln im Kader, wenn alles weiter gut läuft.

+++ Tuchel über die Gerüchte um Hernández +++

Zu Lucas (Hernández; Anm. d. Red) habe ich mitbekommen, dass es da Schlagzeilen gibt. Das hat mich überrascht. Ich weiss nicht, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht. In meinen Plänen und in den Plänen des Klubs spielt er eine herausragende Rolle und ist ein absoluter Führungsspieler.

Anzeige

+++ Tuchel über einen Hernández-Einsatz +++

Der Lucas (Hernández; Anm. d. Red) hat in Sachen Regeneration eine neue Rekordzeit aufgestellt, das wäre mehr als nur unverantwortlich. Er hat jetzt eine Wiedereingliederung bekommen. Sprich: Er hat eine halbe Stunde mit der Mannschaft trainiert und in dieser halben Stunde war er neutraler Spieler, hat besonderen Schutz bekommen und ohne Gegnerkontakt gespielt.

Es war Zeit und es war wichtig für ihn, diese Belohnung zu bekommen, bevor die anderen in den Urlaub gehen und er wieder individuell trainiert.

+++ Tuchel über die Ausgangslage +++

Es kann alles passieren. In jedem Spiel. Es muss nur eine kleine Unaufmerksamkeit geben. Das kann uns auch passieren. Es gibt von mir aber keine Nachrichten in Richtung BVB. Wir haben genug für uns zu tun. Wir haben häufiger gepatzt. Es ist unsere Pflicht, bis zum Ende alles zu geben. Es wird keine Saison sein, die uns zufriedenstellt.

Trotzdem müssen wir bis zum Ende laufen, völlig unabhängig davon, wie es auf den anderen Plätzen steht. Wenn man für den FC Bayern arbeitet, muss man immer alles geben, bis zum Schlusspfiff.

+++ Tuchel über den Blick zum BVB +++

Leider brauchen wir nicht mehr gucken. Für uns ist es sonnenklar, wir müssen gewinnen und dann müssen wir schauen. Klar, wenn wir führen, kann man immer noch schauen, was auf dem anderen Platz passiert. Unsere Situation ist völlig klar: Wir müssen gewinnen und brauchen Schützenhilfe. Wir hätten es aber wahrscheinlich auch andersherum probiert, uns auf uns zu fokussieren.

+++ Die Pressekonferenz startet +++

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hat auf dem Podium Platz genommen und steht den Journalisten nun Rede und Antwort.

+++ FC Bayern: Party-Pläne am Marienplatz +++

Trotz der schwierigen Vorzeichen ist eine große Meisterfeier beim FC Bayern geplant.

So wird es am Samstag ab 14 Uhr ein Public Viewing auf dem Marienplatz geben, wo das letzte Saisonspiel der Frauen gegen Turbine Potsdam übertragen wird. Bei einem Sieg wären die FCB-Frauen erstmals seit 2021 wieder Meister.

Anzeige

Im Falle des Erfolgs würden dann um 17:30 Uhr eine oder beide Bayern-Mannschaften mit den Fans auf dem Marienplatz den Titelgewinn feiern.

Falls Joshua Kimmich und Co. in Köln gewinnen und Borussia Dortmund gegen Mainz 05 verliert, geht die ganz große Sause dann am Sonntag über die Bühne.

+++ Was sagt Tuchel zu Hernández? +++

Nach SPORT1-Informationen hat Lucas Hernández (kam 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid) die Gespräche mit dem deutschen Rekordmeister über eine vorzeitige Vertragsverlängerung auf Eis gelegt.

Stattdessen denkt er über ein lukratives Angebot von PSG nach. Trainer Thomas Tuchel schwärmte erst in der vergangenen Woche. „Er ist für mich ganz klar ein Führungsspieler. Ich kann es nicht erwarten, bis wir gemeinsam loslegen können“, meinte der Coach noch - was sagt er heute, nachdem die Transfer-Gerüchte dermaßen Fahrt aufgenommen haben.

+++ So sieht die Bayern-Lage aus +++

Nach der bitteren 1:3-Pleite gegen RB Leipzig hat der FC Bayern die Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand. Stattdessen kann Borussia Dortmund den ersten Titel seit 2012 einfahren, denn der BVB geht mit zwei Punkten Vorsprung auf den deutschen Rekordmeister in den letzten Spieltag.