Vor 70 Jahren: Erstbesteigung des Mount Everest

Versucht hatten es schon einige, geschafft hatte es niemand, viele bezahlten mit ihrem Leben: Als der neuseeländische Imker Edmund Hillary und sein nepalesischer Sherpa Tenzing Norgay am 29. Mai 1953 die letzten 350 Meter zum Gipfel des Mount Everest in Angriff nehmen, steht auch hinter dem Erfolg ihrer Mission ein dickes Fragezeichen.

Tags zuvor sind der 33-jährige Hillary und der sechs Jahre ältere Norgay aus dem letzten Basislager ihrer Expedition aufgebrochen, auf 8500 Meter schlagen sie bei minus 30 Grad ihr letztes Nachtlager auf. Vor dem Gipfel gilt es am nächsten Tag noch, eine zwölf Meter hohe vertikale Felswand zu bezwingen, die später als Hillary Step Eingang in die Geschichtsbücher findet und bei einem Erdbeben im Jahr 2015 fast völlig zerstört wird.

Hillary und Norgay lassen sich auf ihrem Weg auf das Dach der Welt nicht mehr aufhalten, am 29. Mai 1953 um die Mittagszeit erreichen sie den Gipfel. Wer tatsächlich als erster seinen Fuß darauf setzte, blieb ungeklärt, obwohl Norgay in seiner Autobiografie "Tigers of the Snow" Hillary den Vortritt lassen wollte. Das ließ dieser aber nicht so stehen: Gemeinsam, Seite an Seite sei man den historischen Schritt gegangen, behauptete Hillary.