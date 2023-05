NBA: Boston wehrt nächsten Matchball ab

Miami hat in der Nacht zu Sonntag den dritten Matchball, dann vor den eigenen Fans im Kaseya Center. Sollte den Celtics der Ausgleich in der Serie gelingen, würde das entscheidende siebte Aufeinandertreffen in Boston stattfinden. Gesucht wird der Finalgegner der Denver Nuggets um den zweimaligen MVP Nikola Jokic, die sich in ihrem Halbfinale ungefährdet mit 4:0 gegen die Los Angeles Lakers durchgesetzt hatten.