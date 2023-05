Formel 3: Sophia Flörsch fordert Equal Pay auch im Motorsport

Dass die Münchnerin in den Rennen gegen Männer antritt, sei "im Motorsport immer noch was Besonderes". Für Flörsch sei es dennoch "schwerer, Sponsoren zu finden, weil viele es mir nicht zutrauen und selbst in höheren Positionen gar nicht wissen, dass ich in der Formel 1 gegen Lewis Hamilton oder Max Verstappen fahren würde."