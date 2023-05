Formel 1: Ende der Monaco-Serie? Red Bull & Verstappen stapeln tief

Verstappen gewinnt! Doppelsieg von Red Bull in Miami

Max Verstappen und Red Bull gewinnt bisher jedes Saisonrennen in der der Formel 1 - doch vor dem Monaco-GP stapeln die Weltmeister tief.

Max Verstappens Red-Bull-Team hat jedes Saisonrennen der Formel 1 souverän gewonnen, Doppelsiege sind Normalität, die Konkurrenz schaut chancenlos zu - in Monaco sehen die Weltmeister sich dennoch nicht als Favoriten. „Es wird hier etwas schwieriger als anderswo“, sagt Verstappen vor dem Rennen am Sonntag (ab 15.00 Uhr im LIVETICKER ).

Grund für diesen Verdacht ist der besondere Charakter des Stadtkurses. "Die Kurven sind so eng und langsam, hier braucht man ein ganz anderes Fahrverhalten", sagt Verstappen: "Manchmal hat man ein Auto, das dazu passt und manchmal eben nicht."

Gute Voraussetzungen sieht nicht nur Verstappen bei der direkten Konkurrenz, die in der bisherigen Saison stets auf den Streckenteilen gut aussah, die langsamer durchfahren werden müssen. "Grundsätzlich" habe er vor allem "Charles Leclerc und Ferrari" auf der Rechnung, sagte Verstappen, "aber wir müssen auch an Aston Martin denken. Sie sind gut in den langsameren Abschnitten."