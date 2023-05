2. Liga: SC Paderborn 07 – 1. FC Nürnberg (Sonntag, 15:30 Uhr)

Der SC Paderborn 07 empfängt Nürnberg im letzten Spiel der Saison. Mit einem 2:2-Unentschieden musste sich der SCP kürzlich gegen DSC Arminia Bielefeld zufriedengeben. Der 1. FC Nürnberg kam zuletzt gegen FC Hansa Rostock zu einem 0:0-Unentschieden. Ein Tor hatte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied gemacht. Am Ende hatte der Club einen knappen 2:1-Sieg gefeiert.

Angesichts der guten Heimstatistik (12-0-4) dürfte Paderborn selbstbewusst antreten. Die Angriffsreihe des Gastgebers lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 68 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Zehn Niederlagen trüben die Bilanz des Teams von Trainer Lukas Kwasniok mit ansonsten 16 Siegen und sieben Remis. Der Ertrag der letzten Spiele ist grundsolide – neun Punkte aus den letzten fünf Partien holte der SC Paderborn 07.

Auf fremden Plätzen läuft es für Nürnberg bis dato bescheiden – die Ausbeute beschränkt sich auf magere elf Zähler. Insbesondere an vorderster Front kommt die Elf von Trainer Dieter Hecking nicht zur Entfaltung, sodass nur 31 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Neun Siege, neun Unentschieden und 15 Niederlagen stehen bis dato für den 1. FC Nürnberg zu Buche. Lediglich einen einzigen Dreier verbuchte der Club in den vergangenen fünf Spielen.

Insbesondere den Angriff des SCP gilt es für Nürnberg in Schach zu halten. Durchschnittlich lässt Paderborn den Ball mehr als zweimal pro Partie im Netz zappeln. Ob das Spiel so eindeutig endet, wie die Tabelle vermuten lässt? Der 1. FC Nürnberg schafft es mit 36 Zählern derzeit nur auf Platz 15, während der SC Paderborn 07 19 Punkte mehr vorweist und damit den fünften Rang einnimmt. Eine lasche Gangart konnte man dem Club in der bisherigen Saison nicht attestieren. 71 Gelbe Karten belegen, dass Nürnberg nicht gerade zimperlich zur Tat schritt.