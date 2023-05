2. Liga: Hannover 96 – Holstein Kiel (Sonntag, 15:30 Uhr)

Am Sonntag spielt Hannover zum Saisonabschluss gegen die Störche. Hannover 96 trennte sich im vorigen Match 3:3 von Fortuna Düsseldorf. Am letzten Spieltag nahm Kiel gegen den FC St. Pauli die zwölfte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Im Hinspiel konnte kein Sieger ermittelt werden. Die Mannschaften trennten sich remis mit 1:1.