Sprintduell mit Kerley fällt aus: Jacobs sagt für Rabat ab

Das mit Spannung erwartete und von den Top-Sprintern angeheizte Duell zwischen 100m-Olympiasieger Marcell Jacobs und seinem Herausforderer Fred Kerley fällt zunächst aus. Der Italiener Jacobs sagte seinen Start beim Diamond-League-Meeting in der marokkanischen Hauptstadt Rabat am Sonntag wegen Rückenbeschwerden ab.

Beide Sprinter hatten sich in den vergangenen Wochen via Social Media Giftpfeile hin- und hergeschickt. Nun muss das direkte Duell warten. Beim Meeting in Florenz am 2. Juni sind beide wieder gemeldet. Der Saisonhöhepunkt findet im August bei der WM in Budapest statt.