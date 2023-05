USA nach achtem Sieg im WM-Halbfinale gegen Deutschland

Die USA haben mit ihrem achten Turniersieg das WM-Halbfinale gegen Deutschland erreicht. Der zweimalige Weltmeister setzte sich gegen den zwölfmaligen Titelträger Tschechien 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) durch und baute damit seine Serie aus. In der Vorrunde hatte die USA Deutschland im dritten Spiel mit 3:2 bezwungen und war ungeschlagen zum Gruppensieg marschiert.

Gegen Tschechien trafen in Tampere die NHL-Spieler Matt Coronato (Calgary Flames) und Nick Perbix (Tampa Bay Lightning) sowie Cutter Gauthier (Boston College). Das Halbfinale findet am Samstag erneut in Tampere statt.