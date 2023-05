NFL: Namensdebatte um Washington Commanders zieht sich

Wie Patentanwalt Josh Gerben am Mittwoch auf Twitter offenbarte, hätte das Patentamt Washington einen entsprechenden Namensantrag des Football-Teams auf die Namensrechte am Terminus „Commanders“ abgelehnt.

Dabei kämen bereits zwei Einträge, festgehalten in den Listen des Patentamts, diesem Antrag in die Quere - und könnten zu einer erneuten Namensänderung des Football-Teams führen. Denn sollte die neuformierte Eigentümer-Gruppe jene zwei Namensrechte nicht erwerben können, stünde wohl eine abermalige Namensänderung im Raum.

Ferner besitzt ein Mann aus dem Großraum Washington D.C. die Namensrechte an den „Washington Space Commanders“ und „Washington Wolf Commanders“. Dieser sei jedoch laut dem Patentanwalt Josh Gerben bereit zu Gesprächen rund um eine Ablöse der Rechte.

Namensänderung der Commanders?

Dies sei der einzige Weg, um den aktuellen Namen behalten zu können. Das Online-Portal Pro Football Talks hat bereits eine andere Variante in den Raum geworfen: eine Namensänderung aus Überzeugung! Um einem langen Rechtsstreit vorzubeugen, könnte für die Eigentümer-Gruppe um Dan Snyder „ein komplettes Rebranding Teil dieser Bemühungen sein“.

Im Zuge des Polizei-Mordes an George Floyd 2020 und der damit entstehenden Bewegung gegen Rassismus in den USA hatten sich die Redskins, zu deutsch Rothäute, von ihrem alten Teamnamen verabschiedet. Während der Namensfindung blieb der allgemeine Name „Washington Football Team“.