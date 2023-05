FC Bayern: Matthäus zählt Tuchel an! Rekordnationalspieler übt deutliche Kritik

Lothar Matthäus kritisiert die Ausbeute des FC Bayern unter Thomas Tuchel - und sieht auch den Trainer in der Verantwortung.

Lothar Matthäus hat noch nie ein Blatt vor den Mund genommen - und tut das auch in der dramatischen Phase im Kampf um die deutsche Meisterschaft nicht.

In einem Interview mit der Bild -Zeitung offenbarte der 62-Jährige nun seine Einschätzung zur Zeit nach dem Trainerwechsel beim FC Bayern von Julian Nagelsmann auf Neu-Trainer Thomas Tuchel bis zum finalen Spieltag der Saison 2022/23.

Dabei wurde der Rekordnationalspieler in seinen Formulierungen mehr als deutlich: „Die Mannschaft, die unter Nagelsmann noch auf Triple-Kurs lag, spielt unter Tuchel schlechter.“ Woran das läge?

„Der Kader ist individuell so stark besetzt, dass man mit ihm mindestens Meister werden muss. Aber die Mannschaft funktioniert nicht, weil jeder mit sich selbst beschäftigt ist“, bilanzierte Matthäus.

Matthäus: „Die unnötige Müller-Diskussion“

Tuchel habe dabei die Verunsicherung noch vergrößert, weil er auf seinen Pressekonferenzen keine Ruhe in die Mannschaft bringe, sich eher über Probleme beklage als sich als Schutzschild vor die Mannschaft zu stellen, „dazu die unnötige Müller-Diskussion und zu viele Positionswechsel.“

Die Positionswechsel benannte er dabei insbesondere in der offensiven Mittelfeldreihe: „Im Vergleich zum 6:0 gegen Schalke am 32. Spieltag spielte eine Woche später beim 1:3 gegen Leipzig Gnabry plötzlich links, Coman rechts und Müller Mittelstürmer, was sicher nicht seine beste Position ist. Wie sollen da Stabilität und Sicherheit entstehen?“