Darts Premier League: MvG macht Traumfinale gegen Price perfekt

Bei den Playoffs der Darts Premier League 2023 in London (LIVE auf SPORT1 ) hat Gerwyn Price im ersten Halbfinale seine Ansprüche auf seinen Premierentitel in dieser Turnierserie eindrucksvoll untermauert.

Gegen Landsmann Jonny Clayton stand am Ende ein mehr als eindeutiger 10:2-Sieg zu Buche. Damit hatte der Waliser bei seiner ersten Playoff-Teilnahme direkt das Final-Ticket gelöst.

Und Price ließ von Beginn an keine Zweifel daran aufkommen, dass er dieses Finale unbedingt wollte. Dank eines Drei-Dart-Averages von 106 Punkten zog der 38-Jährige direkt auf 5:0 nach Legs davon. Clayton, der zu diesem Zeitpunkt lediglich auf einen Average von knapp 89 Punkten kam, wirkte teilweise überfordert. Am Ende konnte er sich zwar noch auf über 90 Punkte steigern, kam aber nicht annähernd an die 107,54 Punkte des „Iceman“ heran.