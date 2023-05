Eishockey-WM 2023: “Gegen diese verdammten Deutschen“ - Schweiz-Stars hadern nach Viertelfinal-Pleite

Bei der Eishockey-WM 2023 (LIVE auf SPORT1) scheitert die Schweiz im Viertelfinale an Deutschland. Nach dem Spiel hadern die Eidgenossen mit dem Aus und dem Gegner.

Nach sechs Siegen zum Start in die Eishockey-WM 2023 (LIVE auf SPORT1 ) war die Schweiz als bestes Team der Gruppe B der Favorit im Viertelfinal-Duell mit Deutschland.

Nach 60 Minuten Nervenkrimi auf dem Eis hieß es jedoch 3:1 für Deutschland und für die Schweiz zum vierten Mal in Folge bei einer WM: Aus im Viertelfinale.

In dieselbe Kerbe schlug Kapitän Nino Niederreiter. „Es tut sehr weh. Es ist inakzeptabel, was wir gezeigt haben.“ Vor allem das Gegentor in Überzahl beschäftigte den 30-Jährigen noch. „In unserem Powerplay einen Shorthander zu kassieren, ist inakzeptabel. Das hat uns eine Zeit lang das Genick gebrochen.“