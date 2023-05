Zverev im Halbfinale von Genf - Wu gibt auf

Der 26 Jahre alte Hamburger stand am Donnerstag gegen den Chinesen Wu Yibing in Genf auf dem Court - dabei musste der Außenseiter zeitig aufgeben.

Der zuletzt formschwache Zverev, der am Genfer See 2019 den Titel geholt hatte, hatte für das ATP-Turnier eine Wildcard angenommen, um sich Schwung für den Sandhöhepunkt in Roland Garros (ab Sonntag) zu holen. Dort trifft er in der ersten Runde auf den Weltranglisten-306. Lloyd Harris aus Südafrika.