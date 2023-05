Eishockey-WM 2023: Deutschland löst Ticket für Olympia 2026

Mit dem fünften Sieg in Folge zog die Mannschaft um Harold Kreis in das Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen die USA ein. Das DEB-Team kann nach dem 3:1-Sieg über die Mitfavoriten aus der Schweiz am Wochenende um WM-Medaillen spielen, gar ein Finale am Sonntag liegt im Bereich des Möglichen.