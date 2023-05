DEB-Team stürmt ins WM-Halbfinale und löst Olympia-Ticket

Dabei fehlte in Riga nach der Hälfte der Partie der wichtigste Spieler: NHL-Jungstar Moritz Seider wurde nach einem harten Bandencheck vom Eis gestellt. Doch auch ohne den 22-Jährigen entzauberten der Münchner Maximilian Kastner (7.), NHL-Rookie John-Jason Peterka (38.) und Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm (39.) mit ihren Toren den selbsternannten Titelanwärter und sorgten für ein Deja-vu: Schon vor zwei Jahren hatte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) an selber Stelle die Eidgenossen in der ersten K.o.-Runde aus dem Turnier geworfen.

"Unser bester Verteidiger ist draußen, da mussten wir uns was einfallen lassen", sagte Sturm, der in Unterzahl traf, bei MagentaSport. Nach fünf Siegen in Folge geht es für das Kreis-Team am Samstag im Halbfinale gegen die USA wieder in Tampere um das erste WM-Edelmetall seit Silber 1953. Die Schweizer, für die vor 2896 Zuschauern nur Jonas Siegenthaler (21.) traf, reisen geschlagen nach Hause. Der Traum vom ersten Weltmeistertitel nach den zweiten Plätzen 2013 und 2018 ist erneut geplatzt.