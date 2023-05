Wohl doch nicht "zu doof": Söder entschuldigt sich beim BVB

Bayerns Image leide nicht unter zweitem Platz des FC Bayern

Söder (56) glaubt kaum noch an die Meisterschaft für seine Bayern. „Auch wenn im Fußball alles passieren kann: Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass sich Dortmund daheim gegen Mainz noch die Butter vom Brot nehmen lässt“, sagte der Franke.

Der BVB geht mit zwei Punkten Vorsprung auf den FC Bayern, der beim 1. FC Köln antritt, in den letzten Spieltag am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Als einen Rückschlag für sein Bundesland will Söder die drohende Vizemeisterschaft des Seriensiegers nicht sehen.