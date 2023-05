Biathlon: Horror-Monate für Biathlon-Star Elvira Öberg

Am Anfang der Saison hatte Elvira Öberg noch reale Chancen auf den Gewinn des Gesamtweltcups im Biathlon. Doch dann machte ihr Körper der Schwedin einen Strich durch die Rechnung.

Doch ihr Körper machte der 24-Jährigen einen dicken Strich durch die Rechnung. Mehrere Wochen lag sie im Frühjahr wegen einer Erkältung flach, was ihr im Hinblick auf die Biathlon-Saison sehr zu schaffen machte.

„Davon konnte ich mich nicht mehr erholen“

„Davon konnte ich mich nicht mehr erholen“, erzählte Öberg. Am schlimmsten sei es für die Schwedin gewesen, die Niederlage im Gesamtweltcup zu akzeptieren. „Der Februar war ein Monat, mit dem ich nur schwer leben konnte. Genau so wie der März, in dem ich den Gesamtweltcup verloren habe.“