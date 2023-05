Nach Anpassungen von Riot Games! Darum ist die VCT in Valorant jetzt besser denn je

Arthur "tuyz" Vieira tritt mit LOUD in der VCT an. © Riot Games

Zurzeit werden in der Valorant Champions Tour (VCT) die Playoffs der internationalen Ligen ausgetragen. Diese sind Riots neuester Versuch, den eSports in Valorant voranzubringen und zu professionalisieren. Anders als die Jahre davor gibt es feste Partner-Teams, die gegeneinander um die Krone kämpfen. Zusätzlich sind nahezu alle Events „on-LAN“, was einen ähnlichen Charakter bietet, wie den der internationalen Ligen von League of Legends.