DFB-Sportgericht annulliert Gelbe Karte gegen Dresdens Park

Dynamo Dresden kann am letzten Drittliga-Spieltag doch den nach einem Platzverweis eigentlich gesperrten Kyu-Hyun Park einsetzen.

Der Abwehrspieler hatte bei der 1:4-Auswärtspleite bei Absteiger SV Meppen in der 68. Minute die Gelb-Rote Karte gesehen, das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) annullierte am Donnerstag nach einem Einspruch des Klubs aber die erste Verwarnung.

Schiedsrichter Lars Erbst habe Park die Gelbe Karte "nicht ordnungsgemäß gezeigt", hieß es in der Begründung. Der Südkoreaner hatte in jenem Moment mit dem Rücken zum Unparteiischen gestanden. Dresden argumentierte, dass Park im Wissen um die erste Karte vier Minuten später anders in den Zweikampf gegangen wäre, der dann zur Gelb-Roten führte.