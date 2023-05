Bayern-Coach Straus "sehr zuversichtlich" für Meisterschaft

Alexander Straus startet zuversichtlich in das Finale © FIRO/SID

Alexander Straus, Trainer der Fußballerinnen von Bayern München, geht voller Optimismus in das Meisterschaftsfinale.

„Wir haben alle zehn Liga-Heimspiele gewonnen, wir sollten jeden Grund haben, selbstbewusst ins Spiel zu gehen“, sagte der Norweger vor der Partie des Spitzenreiters gegen das abgestiegene Schlusslicht Turbine Potsdam am Sonntag (14.00 Uhr/BR und MagentaSport): „Wir sind sehr zuversichtlich.“

Bayern vergab ersten Matchball

Den ersten Matchball zum fünften Meister-Titel der Münchnerinnen hatten Lina Magull und Co. durch ein 0:0 bei Bayer Leverkusen am Samstag vergeben. Dass der Rathausbalkon am Marienplatz auch für Feierlichkeiten seines Teams reserviert ist, blendet Straus noch aus.