Premier League: Manchester United hat offenbar die Nase voll von diesem Star

Das Spiel gegen Bournemouth konnte der Top-Klub mit einem 1:0-Sieg zwar für sich entscheiden , aber der Stürmer und United-Trainer Erik Ten Hag gerieten zum Anfang der zweiten Halbzeit aneinander, als Martial in der 57. Minute für Wout Weghorst weichen musste.

Der niederländische Trainer verriet, dass der Franzose zwar noch zur Mannschaftsbank zurückkehrte, zunächst aber schmollend durch den Tunnel in die Umkleidekabine abdampfte. Berichten der Sun zufolge steht nach dieser Aktion sogar ein Verkauf des 27-Jährigen im Raum.

Muss Martial jetzt gehen?

„Ich denke, er hat gut gespielt, er ist auf die Bank zurückgekehrt, es geht ihm gut“, versuchte ten Hag bei talkSPORT noch, in der Öffentlichkeit die Wogen zu glätten: „Ich glaube, er ist einfach in die Umkleidekabine gelaufen, ich weiß nicht, was man daraus machen will.“