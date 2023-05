Glasner deutlich: "Kein Testspiel für das Pokalfinale"

In seinem letzten Bundesliga-Spiel für Eintracht Frankfurt will der scheidende Oliver Glasner nochmal angreifen.

Oliver Glasner spürt vor seinem letzten Heimspiel als Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt noch keinen Abschiedsschmerz. „Es ist noch keine Zeit, um wehmütig zu sein. Ich bin noch voll im Modus“, sagte der 48-Jährige: „Ich will noch keine Bilanz ziehen. Aber ich blicke auf zwei Jahre zurück, die sportlich sehr gut gelaufen sind und in denen ich mich wahnsinnig wohlgefühlt habe. Ich hoffe, dass die Wehmut erst am 4. Juni auf dem Römer richtig kommt.“