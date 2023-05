Tischtennis: Dang Qiu scheitert am Titelverteidiger

Bei der Tischtennis-Weltmeisterschaft ist mit Danq Qiu der letzte deutsche Spieler ausgeschieden. In seinem Match gegen den Titelverteidiger ist er chancenlos.

Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) ist bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften als letzter Deutscher in der Männer-Konkurrenz ausgeschieden. Der 26-Jährige musste sich in Durban/Südafrika dem Titelverteidiger und Weltranglistenersten Fan Zhendong aus China am Donnerstag mit 0:4 geschlagen geben.