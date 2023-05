Baumgart lobt Bayern: Die "beste Mannschaft, die wir haben"

Trainer Steffen Baumgart geht die Aufgabe seines 1. FC Köln gegen Rekordmeister Bayern München am letzten Bundesligaspieltag mit großer Demut an.

„Es ist immer noch die beste Mannschaft, die wir in Deutschland haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das hier einfach so aus der Hand geben“, sagte Baumgart vor dem Duell am Samstag (15.30 Uhr im LIVETICKER), das den Ausgang der Meisterschaft beeinflussen kann.