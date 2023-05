"Es geht um viel": Fischer zwischen Vorfreude und Anspannung

Trainer Urs Fischer vom Fußball-Bundesligisten Union Berlin fordert für das Finale im Kampf um die Königsklasse den vollen Fokus seiner Mannschaft und eine gesunde Balance aus Vorfreude und Anspannung. "Was ist größer? Die Lust auf den Sieg oder die Angst, noch etwas zu verspielen?", fragte Fischer vor dem Saisonabschluss gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Es geht um viel in diesem Spiel. Trotzdem brauchst du Lockerheit in den Aktionen, sonst verkrampfst du."