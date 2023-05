Mainzer Ziel: "Wollen einen guten Abschluss haben"

Borussia Dortmund muss im Meisterfinale der Fußball-Bundesliga mit ordentlicher Gegenwehr des FSV Mainz 05 rechnen. "Für uns geht es darum, Mainz so gut wie möglich zu vertreten. So werden wir die ganze Sache angehen", kündigte Trainer Bo Svensson am Donnerstag an: "Und nicht: Wem wollen wir helfen, wem wollen wir ein Bein stellen? Wir wollen einen guten Abschluss haben."