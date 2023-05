Streich: Ohne Königsklasse "geht die Welt auch nicht unter"

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg will im Champions-League-Rennen am letzten Spieltag nur im Ausnahmefall einen Blick nach Berlin richten.

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg will im engen Champions-League-Rennen am letzten Spieltag nur im Ausnahmefall einen Blick nach Berlin richten. "Wenn was aus dem Erwartbaren läuft, werde ich mich informieren. Aber sonst will ich nichts wissen", sagte der 57-Jährige: "Wenn Werder Bremen nach fünf Minuten 3:0 führt oder hinten liegt, wird mir das schon einer sagen. Aber davon gehe ich nicht aus."