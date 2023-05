Schweden-Stürmer verliert Zahn bei Eishockey-WM: "Man kann drauf verzichten“

An dieses Spiel der Eishockey-WM hat Lucas Raymond nun eine bleibende Erinnerung - aber er kann gut damit leben.

Der schwedische Stürmer verlor bei der 3:4-Niederlage gegen die USA im letzten Gruppenspiel am Dienstag einen Zahn, Gegenspieler Conor Garland hatte ihn mit einem hohen Stock erwischt.

Lucas Raymond: „Habe die Hälfte meines Zahns zurück“

„Ich habe die Hälfte meines Zahns zurück, also ist es okay. Ich habe nach dem Spiel eine gute Behandlung von einem Zahnarzt bekommen“, zitiert Aftonbladet aus einem Medientermin mit Raymond am Mittwoch. Es mache aber natürlich „nie Spaß, wenn ein Zahn ausgeschlagen wird, da ist man natürlich ein bisschen irritiert“. Letztlich findet er aber: „Auf einen Zahn kann man verzichten.“