FC Bayern plant große Meister-Party und Public Viewing auf dem Marienplatz

Der FC Bayern könnte am Wochenende gleich zwei Meistertitel bejubeln. Der Klub plant dafür eine große Feier auf dem Marienplatz.

Am kommenden Sonntag könnte der Marienplatz in München wieder zum Tollhaus des FC Bayern werden.

Schließlich haben die Bundesliga-Profis der Männer - und Frauenmannschaft beide die Chance, Meister zu werden. Deswegen plant der Klub für den Erfolgsfall eine große Party vor dem Münchner Rathaus, wie er am Donnerstag verkündet hat.

Bayern veranstaltet Public Viewing

So wird es ab 14 Uhr ein Public Viewing auf einer Leinwand auf dem Marienplatz geben, wo das letzten Saisonspiel der Frauen gegen Turbine Potsdam gezeigt wird. Bei einem Sieg wären die FCB-Frauen erstmals seit 2021 wieder Meister.

Damit auch Fans des Frauen-Teams, die die Mannschaft im Stadion am Bayern-Campus unterstützen, teilnehmen könen, setzt der Verein Sonderbusse ein, um sie pünktlich ins Zentrum von München zu bringen.

Kommen auch die Männer-Meister zur Feier?

Auf dem Marienplatz könnte es dann zu einer noch größeren Party kommen, wenn Joshua Kimmich und Co. in Köln gewinnen und Borussia Dortmund gegen Mainz 05 nicht gewinnt .

„Wir alle wünschen uns, dass der FC Bayern am Ende dieser spannenden Saison mit seinen Fans am Sonntag zwei Meisterschalen feiern kann. Am Wochenende heißt es, im Titelendspurt noch einmal alles zu geben“, nennt Bayern-Präsident Herbert Hainer die Marschroute.