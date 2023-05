Ticket für Tokio gelöst! Jede Menge Action in der VCT EMEA

Anzeige

VCT EMEA Tag 2 Zusammenfassung © Riot Games

Daniel Beskid

Der zweite Tag der Champions Tour ist vorbei. Es gab einige Überraschungen und viele Tränen.

Den virtuellen Startschuss lieferte das Match FNATIC vs. FUT Esports. Die erste Map „Bind“ lief zunächst sehr gut für die türkischen Underdogs. In der ersten Hälfte des Spiels konnte sich FUT gegen Jake „Boaster“ Howlett und sein Team gut verteidigen. Vier der zwölf Runden gingen an die Türken. Mit dieser ordentlichen Leistung ging es in der zweiten Halbzeit gnadenlos weiter. Nur in einer der zehn Runden konnten die Spieler von FNC dem Druck von Furkan „MrFaliN“ Yeğen und seinen Mitspielern standhalten und verloren damit 13:9 das erste der drei Games.

Auf „Split“, gewählt vom Sieger der vorherigen Runde, bot sich jedoch ein gänzlich anderes Bild. In den 12 Runden der ersten Half-Time überrannten sie FUT mit 10:2. Klar im Vorteil beendete FNATIC das Duell mit einem 13:2.

Bei der finalen Begegnung auf „Lotus“ war die Aufregung groß. Niedergeschlagen spielte die türkische Organisation das dritte Spiel weiter. Nur einer, Buğra „MOJJ“ Kiraz, ließ sich nicht unterkriegen und bot dem Tabellenersten die Stirn. Bedauerlicherweise gelang es ausschließlich ihm, der Stärke der orange-schwarzen Gegner standzuhalten. Timofey „Chronicle“ Khromov dominierte zu stark mit einer KDA von 25/6/4 auf Viper. Schlussendlich gewann FNATIC das letzte der Best-of-three‘s mit 13:1.

Damit ziehen sie sicher in die VCT Masters in Tokio ein.

Wer folgt FNATIC? NAVI vs. TL

Auch im zweiten Duell, NAVI gegen TL, ging es heiß her. Beide Teams zeigten Siegeswille. Entsprechend konnte bis zu letzten Sekunde kein Sieger bestimmt werden. Zunächst war es jedoch NAVI, das sich in der ersten Hälfte, auf „Bind“, ins Rampenlicht spielte. Sauber und koordiniert taktierten sie sich mit einem 8:4 in eine zweite Halbzeit. Dieser Vorteil wurde allerdings schnell von Team Liquid aufgeholt und endete in einem 13:11-Sieg für Liquid.

Ähnlich verlief die Partie danach. Zunächst konnte Natus Vincere die Angriffsrunde erneut mit einem 8:4 für sich gewinnen, musste aber nach dem Seitenwechsel feststellen, dass TL die Offensive besser beherrschte. Besonders Saif „Sayf“ Jibraeel zeigte, nach einem schwachen ersten Match, dass er einer der besten Spieler Europas ist. Das schweißtreibende Game erstreckte sich über 23 Runden und endete in einem 13:10 und damit in einem 2:0-Sieg des Upper Semifinals für Team Liquid.