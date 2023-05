Messi eröffnet neues Restaurant! Das kostet sein "Ballon d´Or"-Dessert

Lionel Messi hat ein neues Restaurant in Andorra eröffnet. Das Lokal gehört zu dem dort ansässigen Hotel MiM. Der Weltmeister ist seit 2017 Eigentümer der Hotelkette, sein Bruder Rodrigo leitet das Tagesgeschäft.

Zuerst probierte sie gemeinsam mit ihren Freunden eine Pizza, die laut der Influencerin genauso wie das anschließend bestellte Steak „wirklich sehr gut“ war. Am Ende beschloss die Gruppe noch das eigentliche Highlight der Karte zu bestellen.

Der Ballon d‘Or als Dessert

Fans witzeln über Messi-Restaurant

In den Kommentaren waren einige Fans von den hohen Preisen des Restaurants verwirrt. „Mrbu5hidou“ kommentierte: „Wenn Messi mir mein Essen nicht an den Tisch bringt und sich zu mir setzt, will ich nichts.“