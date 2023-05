Hanning schlägt Kretzschmar als DHB-Manager vor

Bob Hanning hat in der Diskussion bezüglich des neuen Teammanagers der Handball-Nationalmannschaft eine Wunschlösung.

In der schwelenden Debatte um die Installation eines Teammanagers für die Handball-Nationalmannschaft hat Bob Hanning den Namen Stefan Kretzschmar öffentlich ins Spiel gebracht. „HBL-Präsident Uwe Schwenker fordert einen Manager. Dann sage ich: Wer ist denn der beste Manager? Kretzschmar wäre eine Ausnahmelösung“, sagte der Geschäftsführer der Füchse Berlin im FAZ-Interview. Kretzschmar arbeitet beim Hauptstadt-Klub momentan als Sportvorstand unter Hanning.

Die Argumente für Kretzschmar nennt Hanning gleich mit. "Weil er über allen steht. Der hat Aufsichtsrat gemacht zehn Jahre lang, der hat Vorstand Sport gemacht, der hat Nationalmannschaft gemacht, der kann die Medien bedienen, jetzt frage ich: Nenn mir einen Besseren!" Kretzschmar könne laut Hanning bei den Füchsen "so lange arbeiten, wie er will ? wir kommen perfekt miteinander aus. Ich bin so glücklich, dass ich ihn habe. Aber für den DHB und den Handball gibt es keine bessere Lösung als Stefan Kretzschmar. Weil es eine Lösung wäre, die die Sportart zielgerichtet nach vorn bringt."