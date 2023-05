Eishockey-WM: "Böse Deutsche" - Schweizer Medien heizen Viertelfinale auf

DEB vs. Schweiz! Erinnerungen an Gänsehaut-Penalty

Der Countdown für das heiße Viertelfinal-Duell in Riga läuft ( SPORT1 überträgt ab 14.30 Uhr LIVE im TV und Stream) - und die Stimmung ist schon aufgeheizt, nicht zuletzt auch in den Schweizer Boulevard-Medien.

Marcel Noebels‘ provokante Ansage findet Widerhall

Giftpfeil? Noebels mit Ansage an die Schweiz

Noebels‘ Aussagen sind in der Schweiz aufmerksam registriert worden und bleiben nicht ohne Widerhall: „Im Vorfeld werden auf deutscher Seite große Töne gespuckt“, schreibt 20 Minuten - und schließt damit auch selbstbewusste DEB-Fans in den sozialen Medien und SPORT1 ein (wegen der Überschrift „Schweiz zittert vor Deutschland!“). Angeführt wird auch Altstar Christian Ehrhoff, der in der Sport Bild Noebels‘ Aussagen stützte (“Wir sind nicht der Lieblingsgegner der Schweizer“).