Kohler sieht mögliches Ende der Bayern-Dominanz

Der frühere Fußball-Weltmeister Jürgen Kohler sieht ein mögliches Ende der Dominanz von Bayern München in der Bundesliga.

Der frühere Fußball-Weltmeister Jürgen Kohler sieht ein mögliches Ende der Dominanz von Bayern München in der Bundesliga. Der Rekordmeister dürfte „auch noch in den nächsten ein, zwei Jahren einen Übergang haben“, sagte der 57-Jährige bei ran und prophezeite: „Es kann durchaus sein, dass in der nächsten Saison auch noch mal ein anderer Klub deutscher Meister wird.“