Bora-Teamchef Denk vor Giro-Finale: „Absolut positiv“

Vor den schweren Bergetappen an den letzten Tagen des Giro d‘Italia fällt das Zwischenfazit von Bora-hansgrohe-Teamchef Ralph Denk „absolut positiv“ aus. Wie der 49-Jährige im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz erklärte, sei er insbesondere „super happy“ mit dem, was Lennard Kämna bei seiner ersten großen Rundfahrt als Co-Kapitän geleistet habe.

Am Donnerstag, Freitag und Samstag warten die härtesten Teilstücke im Hochgebirge auf das Fahrerfeld, ehe die Italien-Rundfahrt am Sonntag in Rom endet.