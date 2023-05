Legendärer Wrestling-Mythos überrascht bei WWE-Rivale AEW

Anzeige

Sabu überraschte bei AEW Dynamite © AEW

Martin Hoffmann

Bei AEW Dynamite gibt es einen völlig unerwarteten Auftritt der Wrestling-Legende Sabu - der in die Fehde zwischen Adam Cole und Chris Jericho eingreift.

Für Fans einer legendären Wrestling-Ära ist er ein Mythos - nun feiert er eine unerwartete kleine Rückkehr in ein größeres Rampenlicht.

Bei der TV-Show Dynamite hat WWE-Rivale AEW völlig überraschend einen Kultstar der neunziger Jahre aus der Vergangenheit geholt: Sabu wurde in der großen Fehde zwischen Legende Chris Jericho und dem aufstrebenden Adam Cole als nostalgischer Joker gezückt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zum Thema AEW)

Cole und sein frisch von WWE zu AEW gewechselter Kumpan Roderick Strong präsentierten Sabu als Verstärkung gegen die numerische Übermacht der Jericho Appreciation Society. Die Legende wird am Sonntag bei dem Pay Per View Double or Nothing mitmischen, bei dem Cole und Jericho in einem Unsanctioned Match ohne Regeln aufeinandertreffen.

Jericho und Sabu haben eine kurze gemeinsame Vergangenheit in der Liga ECW: Jericho hatte dort seine Karriere gestartet, Sabu wurde dort unter der kongenialen Regie von Promoter Paul Heyman - heute bekannt als Roman Reigns‘ Manager und kreatives Mastermind bei WWE - zu einer Underground-Ikone.

Sabu wurde bei Paul Heymans Kultliga ECW zur Ikone

Der heute 58 Jahre alte Terry Brunk - wie Sabu eigentlich heißt - ist der Neffe einer anderen Legende: Sein Onkel war der 2003 verstorbene WWE Hall of Famer Edward Farhat alias The Original Sheik, der mit seinem Charakter als stiller und blutrünstiger Scheich Wrestling-Fans in einer Art und Weise in Angst und Schrecken versetzte, die heute so nicht mehr vorstellbar ist.

Der libanesischstämmige Neffe übernahm die Kopfbedeckung und die Schweigsamkeit des Sheik als Markenzeichen und entwickelte eine ähnlich mythische Aura, wobei sein Stil im Ring ganz anders war: Sabu wurde berühmt und berüchtigt für seine Mischung aus halsbrecherischen Flugaktion und dem Einsatz von Fremdgegenständen.

Der „Homicidal, Suicidal, Genocidal, Death–Defying Maniac“ - wie der gelernte Werbefachmann Heyman Sabus Image gekonnt verkaufte - wurde mit seinem Stil zu einem zentralen Pfeiler der Kultliga, die auch die revolutionäre „Attitude Era“ bei WWE inspirierte.

Besonders berühmt waren Sabus Schlachten mit und gegen seine Weggefährten Rob Van Dam, The Sandman und Taz - der mittlerweile Kommentator bei AEW ist und Sabu lakonisch mit den Worten „Ich kenne diesen Mann“ begrüßte.

Bei WWE im Ring mit Rey Mysterio und John Cena

Als WWE ab 2005/06 die 2001 untergegangene ECW im neuen Gewand wieder aufleben ließ, bekamen auch WWE-Fans eine kleine Ahnung, von dem, was Sabu einst ausgemacht hatte: Bei den Großevents One Night Stand 2005 und 2006 bestritt Sabu große Matches gegen die Superstars Rey Mysterio und John Cena.

Seit seiner WWE-Entlassung 2007 war Sabu nicht mehr auf den ganz großen Bühnen zu sehen, es gab seitdem auch mehr als einmal betrübliche Schlagzeilen über gesundheitliche Probleme und finanzielle Not, in die sein schwer geschundener Körper ihn gebracht haben. 2016 war er Teil einer erfolglosen Sammelklage gegen WWE, in der er finanzielle Entschädigung für die während seiner Karriere erlittenen Kopfverletzungen suchte.

Der 2021 vom aktiven Wrestling zurückgetretene Sabu erlebte im selben Jahr auch eine persönliche Tragödie, als seine Lebensgefährtin und Wrestler-Kollegin Melissa Coates an den Folgen einer schweren Corona-Erkrankung verstarb.

Das Gastspiel bei AEW ist nun Sabus größter Auftritt seit vielen, vielen Jahren - er kommt unerwartet, hat allerdings seine innere Logik: AEW-Boss Tony Khan saß als junger Fan einst bei ECW im Publikum saß und ist erklärter Bewunderer des Vermächtnisses von Sabu und Co.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 24. Mai 2023:

AEW Internationale Title Match: Orange Cassidy (c) besiegt Kyle Fletcher

AEW World Trios Title Match: The House of Black (c) besiegen AR Fox, Blake Christian & Metalik