Bundesliga: Borussia Dortmund – 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 15:30 Uhr)

Der BVB will sich im Spiel gegen Mainz aus einer tollen Saison mit einem Erfolg verabschieden. Dortmund gewann das letzte Spiel gegen den FC Augsburg mit 3:0 und nimmt mit 70 Punkten den ersten Tabellenplatz ein. Der 1. FSV Mainz 05 musste sich im vorigen Spiel dem VfB Stuttgart mit 1:4 beugen. Ein Tor machte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied. Borussia Dortmund siegte mit 2:1.

Angesichts der guten Heimstatistik (14-1-1) dürfte die Elf von Edin Terzic selbstbewusst antreten. Die Angriffsreihe des Gastgebers lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 81 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Sieben Niederlagen trüben die Bilanz des BVB mit ansonsten 22 Siegen und vier Remis. Dortmund tritt mit einer positiven Bilanz von 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen an.