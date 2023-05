Bundesliga: 1. FC Union Berlin – SV Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr)

Der 1. FC Union Berlin will im Spiel gegen Werder die tolle Saison mit einem Erfolg beenden. Am letzten Spieltag nahm Union gegen die TSG 1899 Hoffenheim die achte Niederlage in dieser Spielzeit hin. Gegen den 1. FC Köln kam Bremen im letzten Match nicht über ein Remis hinaus (1:1). Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte der 1. FC Union Berlin mit 2:1 gesiegt.