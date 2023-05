Bundesliga: 1. FC Köln – FC Bayern München (Samstag, 15:30 Uhr)

Im letzten Spiel der Saison trifft Köln am Samstag auf den FCB. Anstoß ist um 15:30 Uhr. Das letzte Ligaspiel endete für den 1. FC Köln mit einem Teilerfolg. 1:1 hieß es am Ende gegen den SV Werder Bremen. Die Bayern zogen gegen RB Leipzig am letzten Spieltag mit 1:3 den Kürzeren. Im Hinspiel konnte kein Sieger ermittelt werden. Die Mannschaften trennten sich remis mit 1:1.