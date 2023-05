Bundesliga: VfL Wolfsburg – Hertha BSC (Samstag, 15:30 Uhr)

Am Samstag spielt der VfL Wolfsburg zum Saisonabschluss gegen Hertha BSC. Der VfL musste sich am letzten Spieltag gegen den Sport-Club Freiburg mit 0:2 geschlagen geben. Gegen den VfL Bochum 1848 war für die Hertha im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Man sieht sich immer zweimal im Leben, und so hat Hertha BSC gegen Wolfsburg die Möglichkeit, Wiedergutmachung für die 0:5-Hinspielniederlage zu betreiben.

Auf des Gegners Platz hat die Hertha noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst fünf Zählern unterstreicht. Mit lediglich 26 Zählern aus 33 Partien stehen die Gäste kurz vor dem Ende der Saison auf einem Abstiegsplatz. Wer das Team von Trainer Pal Dardai als Gegner hat, kann sich auf eine harte Partie einstellen. Schon 74 Gelbe Karten kassierte die Mannschaft in dieser Saison. Im Angriff brachte Hertha BSC deutliche Schwächen zutage, was sich an den nur 40 geschossenen Treffern erkennen lässt. Bislang fuhr die Hertha sechs Siege, acht Remis sowie 19 Niederlagen ein. In den letzten fünf Spielen schaffte Hertha BSC lediglich einen Sieg.