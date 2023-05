3. Liga: Sport-Club Freiburg II – SV Meppen (Samstag, 13:30 Uhr)

Die Reserve des Sport-Club trifft am Samstag mit Meppen auf einen Gegner, der in jüngster Vergangenheit auf der Erfolgsspur unterwegs war. Freiburg II siegte im letzten Spiel gegen den SC Verl mit 2:1 und liegt mit 67 Punkten weit oben in der Tabelle. Zuletzt holte der SV Meppen einen Dreier gegen SG Dynamo Dresden (4:1). Gelingt Meppen die Revanche? Im Hinspiel kassierte der Gast eine knappe Niederlage gegen den Sport-Club Freiburg II.